Emily Ratajkowski'nin seksi dansı olay oldu!

Emily Ratajkowski, bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı!

Oldum olası iddialı videolar paylaşmayı seven Emily, bu kez leopar desenli bikinisi ve seksi dansıyla adından söz ettirdi.

27 yaşındaki güzel model, salı günü deniz kenarında çekilmiş kısacık bir video paylaştı.

Leopar desenli bikinisiyle, saçları rüzgarda uçuşurken dans edip gülümselen Emily, takipçilerini kendine hayran bıraktı.

Esmer güzelin videosu, kısa sürede 4.5 milyon kez izlendi.

Ratajkowski'nin videosu hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hatta Emily'nin bir takipçisi, "Sana bakarken kalp krizi geçireceğim" yorumunda bulundu.

Model, oyuncu ve tasarımcı olan Emily Ratajkowski'nin Instagram'da 18.1 milyon takipçisi bulunuyor.

Amerikalı model, kendi tasarımlarını sunduğu "Inamorata Swim" markasını geçen yıl kurmuştu.

