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Emily Ratajkowski sokak tarzıyla dikkat çekti! Bir bakan bir daha baktı

24.07.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2014'te rol aldığı Gone Girl'de (Kayıp Kız) Ben Affleck'in canlandırdığı Nick karakterinin sevgilisi rolünde yer alarak adından söz ettiren Emily Ratajkowski, uzun süredir modellik yapıyor. En seksi kadınlar arasında gösterilen güzel modelin sokak tarzı dikkat çekti.

Modelliğin yanı sıra oyunculuk kariyeri de olan Emily Ratajkowski, kısa süre önce "Kendimi, insanların 'Göğüsleri dışında başka bir şeyi var mı' şeklinde yargıladığı küçük bir et parçası olarak görüyorum" diyerek oyunculuğu bırakmıştı.

Hollywood'daki erkek gücü içinde sindirilebilir olmaktan yorulduğunu söyleyen Ratajkowski özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Kocası tarafından defalarca kez aldatıldığını öğrenince boşanma kararı alan Emrata paylaşımlarıyla olduğu kadar tarzıyla da öne çıkan bir isim.

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Güzel model son olarak sokakta görüntülendi. Model zarif tasarımlı siyah iç çamaşırını tamamlayan şeffaf bir mini elbise giydi.

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Kıyafeti, asla uyumayan şehirde kaldırımları yumruklarken yontulmuş göbeği ve baş döndürücü bacaklarını sergilemesine izin verdi.

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Emily Ratajkowski temmuz güneşinde parıldayan bir çift siyah diz boyu çizme ile de tüm dikkatleri üzerine çekti.


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