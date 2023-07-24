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  4. Songül Karlı kot tulumunu giyip poz verdi, olay oldu! "Sen iyice Hadise oldun"

Songül Karlı kot tulumunu giyip poz verdi, olay oldu! "Sen iyice Hadise oldun"

24.07.2023 06:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem kocası tarafından dolandırılınca sık sık gündeme gelen Songül Karlı son zamanlarda yaptırdığı estetiklerle gündemde. Türkücü son olarak üzerine yapışan kısa tulumuyla poz verince olay oldu. Songül Karlı'nın son hali Hadise'ye benzetildi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Songül Karlı estetiğe resmen doymuyor. Sık sık estetik operasyonlar yaptıran ve “Fransız Askısı” yöntemiyle yüzünü gerdirdikten son gündemde adından söz ettiren ünlü sunucu ve şarkıcının son halini görenler gözlerine inanamadı.

Sık sık dolgu ve botoks da yaptıran Karlı son olarak kısa kot tulumuyla poz verdi.

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Estetiklerini yaptırırken paylaşmaktan da çekinmeyen Songül Karlı'nın pozlarına yorum yağdı.

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Songül Karlı Hadise'ye benzetildi. Hem verdiği pozla hem de yüzündeki değişimle gündeme gelen türkücüye "Hiç yakışmadı bu hal", "Hem kıyafet hem estetik Hadise oldunuz", "Doğal hali ne güzeldi" yorumları geldi.

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Songül Karlı sosyal medya ele aktan

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