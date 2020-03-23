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Emin Bayram'a Borussia Dormund kancası

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.03.2020 08:36 | Son Güncelleme

Ozan Kabak gibi Galatasaray altyapısından bir genç daha Almanya'nın yolunu tutabilir. Borussia Dortmund'un, Cim Bom'un 16 yaşındaki stoperi Emin Bayram'ı takip ettiği ortaya çıktı.

Emin Bayram'a Borussia Dormund kancası

Fatih Terim'in A takıma çıkarttığı, bu sezon Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor ve ligdeki Konyaspor maçlarında forma verdiği Emin Bayram, Avrupa'nın radarına girdi.

16 yaşındaki başarılı stoper, Ozan Kabak gibi Bundesliga'ya transfer olabilir. Ozan'ı kısa sürede parlatıp, 11 milyon Euro'ya Schalke 04'e satan Cim Bom'da, genç Emin'le ise Borussia Dortmund'un yakından ilgilendiği öğrenildi. Genç yıldız adayını uzun süredir yakından takip eden Alman devi, sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalabilir.

Dortmund yetkilileri, Emin'le ilgili detaylı bir çalışma yapıyor. Soğukkanlı ve hızlı Fatih hocanın Şampiyonlar Ligi maçlarında dahi kadroya aldığı Galatasaray altyapısının son harikası Emin, 1.86 boyunda ve geleceği oldukça parlak. Milli takımlarda tüm yaş kategorilerinde forma giyen Emin Bayram, 16 yaşında olmasına rağmen soğukkanlılığı ve hızı ile dikkat çekiyor.

(Akşam)


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Emin Bayram Borussia Dortmund Transfer

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