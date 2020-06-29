Emin Bayram performansı ile göz kamaştırdı!

Galatasaray'ın Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçın son 37 dakikasında görev alan Emin Bayram, 1 dakika forma giydiği Konyaspor maçı sonrası ikinci kez süre aldı ve performansıyla takdir topladı.

Emin Bayram, 37 dakika boyunca 1 kez topu ayakla uzaklaştırdı, 1 kez şut engelledi, 1 kez parası yaptı ve 2 kez top çaldı. 17 yaşındaki stoper, girdiği 4 ikili mücadelenin 2'sini kazandı.

Enzo Crivelli ve Damba Ba gibi iki fizikli ve tecrübeli santforla girdiği 10 hava topu mücadelesinin ise 6'sında başarı sağladı. Genç yetenek, hiç faul yapmadan oyunu tamamladı ve kendisine 1 faul yapıldı.

17 yaşındaki stoper, 32 kez topla buluştu, yüzde 80.8 isabet oranıyla 21 başarılı pas yaptı. Emin'in 5 uzun topundan 3'ü ise direkt takım arkadaşlarına gitti.

FATİH TERİM: "HATASIZ OYNADI"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonrasında Emin Bayram ile ilgili olarak, "Kendi genç çocuğumuz Emin, böyle bir maçta hatasız oynadı. Bunlardan çok lazım Galatasaray'a. Türkiye'nin havadan en etkili 3 oyuncusuna karşı oynamak çok kolay değildi. Onlarla başa çıktı, çok da iyi oynadı. Çok sevinçliyim." ifadelerini kullandı.