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Emin Bayram performansı ile göz kamaştırdı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.06.2020 14:07 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın 17 yaşındaki stoperi Emin Bayram, 37 dakikalık performansıyla alkış topladı.

Emin Bayram performansı ile göz kamaştırdı!

Galatasaray'ın Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçın son 37 dakikasında görev alan Emin Bayram, 1 dakika forma giydiği Konyaspor maçı sonrası ikinci kez süre aldı ve performansıyla takdir topladı.

Emin Bayram, 37 dakika boyunca 1 kez topu ayakla uzaklaştırdı, 1 kez şut engelledi, 1 kez parası yaptı ve 2 kez top çaldı. 17 yaşındaki stoper, girdiği 4 ikili mücadelenin 2'sini kazandı.

Enzo Crivelli ve Damba Ba gibi iki fizikli ve tecrübeli santforla girdiği 10 hava topu mücadelesinin ise 6'sında başarı sağladı. Genç yetenek, hiç faul yapmadan oyunu tamamladı ve kendisine 1 faul yapıldı.

17 yaşındaki stoper, 32 kez topla buluştu, yüzde 80.8 isabet oranıyla 21 başarılı pas yaptı. Emin'in 5 uzun topundan 3'ü ise direkt takım arkadaşlarına gitti.

FATİH TERİM: "HATASIZ OYNADI"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonrasında Emin Bayram ile ilgili olarak, "Kendi genç çocuğumuz Emin, böyle bir maçta hatasız oynadı. Bunlardan çok lazım Galatasaray'a. Türkiye'nin havadan en etkili 3 oyuncusuna karşı oynamak çok kolay değildi. Onlarla başa çıktı, çok da iyi oynadı. Çok sevinçliyim." ifadelerini kullandı.

"VAN DIJK VE RAMOS'U ÖRNEK ALIYORUM"

Emin Bayram ise maç sonrasında, "İlk oyuna girdiğimde heyecanlıydım ama sonrasında oyunun temposuna ayak uydurmaya çalıştım. Yıllardır Galatasaray alt yapısındaydım ve bugün hayalimdi. Fatih Hoca'ya teşekkür ederim." dedi.

Futbol dünyasında idol olarak belirlediği isimlerden bahseden Emin Bayram, "Van Dijk'ı, Ramos'u ve ayrıca Ozan Kabak ağabeyi örnek alıyorum." ifadelerini kullandı. (Sporx)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
terim bu sene tek olumlu hareket emin bayram ı oynatmak olacak.
Bravo çocuk
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