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Emina Jahovic'den Mustafa Sandal açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.09.2018 09:31 | Son Güncelleme

Emina Jahovic, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Emina eski eşi Mustafa Sandal'ın maddi sıkıntı yaşayıp yaşamadığına dair sorulara da yanıt verdi

Emina Jahovic'den Mustafa Sandal açıklaması

Mustafa Sandal’ın 2008’de evlenip 3 ay önce boşandığı popçu Emina Jahovic önceki gün Etiler’de habercilerle karşılaştı.

Emina, muhabirlerin tüm sorularına cevap verdi. işte ayaküstü yapılan röportajdan parçalar:

Eski eşiniz Mustafa Sandal’ın işlerinin kötü gittiği, nafaka ödeyebilmek için marka saatlerini sattığı doğru mu?

“Asla doğru değil. Hepsi yalan! Biz maşallah, gayet güzel yaşıyoruz. Mustafa’yla inanılmaz güzel ilerliyoruz. Maddi-manevi hiçbir sıkıntımız yok. Eski eşimin işleri iyi. Oğullarımız için sürekli bir aradayız.”

Adınız Sadettin Saran ile aşk dedikodusuna karıştı. Ne diyeceksiniz?

“Özel hayatımla ilgili hiçbir şey paylaşmak istemiyorum. Bir şey saklamıyorum. Ama her söylediğim yanlış yöne gidiyor. Sonra ben zor durumda kalıyorum.”

Ülkeniz Sırbistan’daki dergiler evliliğinizin Sırp sevgiliniz yüzünden bittiğini yazdı. Kızgın mısınız?

“Ülkeme ve basınına karşı bir kırgınlığım yok. Hepsi asılsız birer dedikodu olarak kaldı. Her şey yolunda.”


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Emina Jahovic mustafa sandal Mustafa Sandal Emina Sadettin Saran

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