MAGAZİN

Emina Jahovic'ten Sadettin Saran açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.01.2019 09:04 | Son Güncelleme

Şarkıcı Mustafa Sandal'la boşandıktan sonra Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlayan Emina Jahovic aşkıyla ilgili ilk kez konuştu. Bir süredir ayrıldıkları iddialarına Emina Jahovic yanıt verdi.

Emina Jahovic'ten Sadettin Saran açıklaması

Mustafa Sandal'la boşandıktan sonra Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlayan Emina Jahovic kuzeniyle birlikte Akmerkez'de görüntülendi.

Spor mağazalarını gezen Emina Jahovic, kayak malzemeleri satın aldı. Alışverişin ardından soluğu kahvecide alan Emina Jahovic, çok fazla sıra olduğunu görünce vazgeçti.

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Ayaküstü soruları yanıtlayan Jahovic “Çocuklarla kayağa gideceğiz o yüzden bir kaç şey aldım” diye konuştu.

Soluğu kahvecide alarak alışverişe mola veren Emina Jahovic, Sadettin Saran ile ilgili sorulan, “Siz konuşmak istemiyorsunuz biliyoruz ama barıştığınız doğru mu? Sürekli ayrıldığınıza dair haberler çıkıyor merak ediyoruz sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet ben normalde bu konuları konuşmuyorum ama o kadar tatlı sordunuz ki cevap vereceğim. İlk ve son açıklamam olsun o zaman, çooook mutluyum çok." (Sözcü)

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Emina Jahovic Emina Jahovic ve Mustafa Sandal Emina Jahovic saadettin saran

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