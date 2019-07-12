Emina Jahovic'ten Sadettin Saran açıklaması

Mustafa Sandal'dan ayrıldıktan sonra adı sık sık aşk dedikodularıyla gündeme gelen Emina Jahovic'in Sadettin Saran ile barıştığı iddia edilmişti. Hatta Kurir isimli bir medya organında Emina Jahovic'in Sadettin Saran ile çocuklarıyla bir araya gelmeme şartıyla barışmayı kabul ettiği öne sürülmüştü.

Ünlü çiftle ilgili, "Evlilik şartı" iddiaları da yeniden ayyuka çıkınca güzel şarkıcı sessizliğini bozdu.

Emina Jahovic sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kurir isimli medya organında çıkan ve Türk basınına da yansıyan "Saran’ın barışma teklifini oğullarıyla bir araya gelmemesi şartıyla kabul etti" iddiaları külliyen yalan olduğu gibi, "Evlilik baskısı, evlenme şartı" gibi mesnetsiz söylemler de bir o kadar yalan!

Ben özgür ve kendi kararlarını veren, çocuklarına karşı sorumluluklarının farkında olan ve hayatımdaki insana çok kıymet veren bir kadınım. Bırakın artık şu uydurma senaryolarınızı kendinize saklayın. Lütfen, benden duymadıkça bu tip haberlere itibar etmeyin. Hayat, güzel kalpli insanlarla daha güzel. Hepinize güzel bir hayat diliyorum."

