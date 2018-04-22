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Emina Sandal, Mustafa Sandal'ı aldattı mı? Emina isyan etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.04.2018 13:29 | Son Güncelleme

Mustafa Sandal'la boşanma davaları devam eden Emina Sandal'ın, eski sevgilisine döndüğü iddia edilmişti. Emina Sandal uzun aradan sonra bu iddialara yanıt verdi

Emina Sandal, Mustafa Sandal'ı aldattı mı? Emina isyan etti

Mustafa Sandal'la 9 yıllık evliliğini bitirmeye hazırlanan Emina Sandal, Atatürk Havalimanı'nda objektiflere takıldı.

Belgrad'a konser vermeye gittiğini söyleyen Emina Sandal ''Artık çalışmak zorundayım. İki oğlum var ve ayaklarımın üzerinde durmalıyım'' dedi.

Hayatını Türkiye'de sürdüreceğini belirten Emina Sandal, ''Mustafa'yla barışmamız söz konusu değil. Zor bir dönemden geçtik'' şeklinde konuştu.

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; şarkıcı, eşiyle kötü şekilde ayrılmadıklarını ve arkadaş olarak kalacaklarını da sözlerine ekledi.

''BUNLARI HAK ETMEDİM!''

Emina Sandal, eski sevgilisi Marko Miskovic'e geri döndüğü haberleriyle ilgili ise, ''Bunları hak etmedim. Beni haksız gösterdiler. İftiraya uğradım. Evliliğim benim yüzümden bitmiş gibi yansıtıldı'' diyerek sitem etti.

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