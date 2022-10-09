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Emine Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti

09.10.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emine Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda rakibi Angola'yı finalde yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Dünya Kupası final maçında rakibini 4-1 mağlup ederek dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Ülkemize tarifsiz bir gurur yaşattınız. Emeğinize sağlık Bizim Çocuklar." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Emine Erdoğan Ampute Futbol Milli Takımı

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