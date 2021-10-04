Emine Erdoğan'dan "Hayvanları Koruma Günü" paylaşımı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, hayvanlara destek olmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım." ifadesini kullandı.
Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu. Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım." çağrısında bulundu.
Emine Erdoğan, paylaşımında kedi ve köpeklerle çekilmiş fotoğraflarına da yer verdi.
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