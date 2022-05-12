Emine Erdoğan'dan Hemşireler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hemşireler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük bir adanmışlıkla mesleğini icra eden, sağlık ordumuzun kahraman hemşirelerine ne kadar teşekkür etsek az. Görevleri kutsal, vazifeleri ağır. Onların nezdinde gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm sağlık çalışanlarımızı yürekten kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

