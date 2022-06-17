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Emine Erdoğan'dan karne ve tatil paylaşımı

17.06.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emine Erdoğan'dan karne ve tatil paylaşımı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, karne alan öğrencilerle sevinçlerini paylaştıklarını belirterek öğrencilere iyi tatiller dileğinde bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün çalan son ders ziliyle bir eğitim-öğretim yılı daha geride kaldı. Dünyanın en büyük Türk Müziği Çocuk Korosu'nun eşliğinde çocuklarımızın karne sevincini paylaştık. Eğitimcilerimize emekleri için teşekkür ediyor, öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında Üsküdar'daki Burhan Felek Stadyumu'nda düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'nden fotoğraflara da yer verdi.

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