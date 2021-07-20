Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kurban Bayramı'nı kutladı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayramlar manevi dünyamızın engin denizleridir. Hissettirdikleri, kulluk bilincimizi tazeleyip yeni başlangıçlar yapma vesilesidir. Kurban ile Allah'a en çok yakınlaştığımız bu mübarek bayramın, insanlık ailesinin dayanışmasını çoğaltmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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