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Emine Ün adeta zamanı durdurdu! Güzelliği ile hayran bıraktı

12.10.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağustos ayında annesi Müzeyyen Bolverdi'yi koronavirüs sebebiyle kaybeden Emine Ün, yaşadığı zor günleri çalışarak atlatıyor. Ünlü model yaptığı son paylaşımla kendisine hayran bıraktı.

Emine Ün adeta zamanı durdurdu! Güzelliği ile hayran bıraktı

Ağustos ayında koronavirüse yenilen Müzeyyen Bolverdi'nin acısıyla sarsılan Emine Ün, "Zor bir süreç geçirdim. Annemi kaybedeli 40 gün oldu. Bu süreci çalışarak ve bir şeylerle meşgul olarak geçirmek istiyorum. Çünkü insan durdukça daha kuruyor ve üzüntüsüne üzüntü katıyor. Çalışmak benim için en güzel terapi olacak." demişti.

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren Ün, yaptığı son paylaşımla kendine hayran bıraktı.

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Filtresiz fotoğraf paylaşan 44 yaşındaki Emine Ün, güzelliği ile dikkat çekti.


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Emine Ün Instagram
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