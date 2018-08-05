MAGAZİN

Emine Ün Bodrum'da görüntülendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.08.2018 15:08 | Son Güncelleme

90'lı yılların en gözde oyuncularından Emine Ün, düzgün fiziğiyle tatil için geldiği Bodrum'u salladı.

Emine Ün Bodrum'da görüntülendi

Habertürk'te yer alan habere göre; eşi Tolga Karataş ve Emre Kınay'dan olan kızı Duru ile tatile gelen 40 yaşındaki güzel, Türkbükü'nde bir otelin iskelesinde görüntülendi.

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Geçtiğimiz yıl troid kanseri teşhisi ile ameliyat olan Tolga Karataş'a her daim destek olan ünlü oyuncu, eşi ile suyun içinde bol bol eğlendi.

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FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Emine Ün, mankenlere taş çıkaran fiziği ile tüm bakışları üzerinde topladı. Güzel oyuncu, denizin içinde eşinin sırtına binerek kendisini gezdirmesini istedi.

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