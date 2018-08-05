Emine Ün Bodrum'da görüntülendi

Habertürk'te yer alan habere göre; eşi Tolga Karataş ve Emre Kınay'dan olan kızı Duru ile tatile gelen 40 yaşındaki güzel, Türkbükü'nde bir otelin iskelesinde görüntülendi.

Geçtiğimiz yıl troid kanseri teşhisi ile ameliyat olan Tolga Karataş'a her daim destek olan ünlü oyuncu, eşi ile suyun içinde bol bol eğlendi.

FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Emine Ün, mankenlere taş çıkaran fiziği ile tüm bakışları üzerinde topladı. Güzel oyuncu, denizin içinde eşinin sırtına binerek kendisini gezdirmesini istedi.



