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Emine Ün'den bikinili paylaşım! Kardeşiyle ilişki yaşayan eski eşine nispet yaptı

12.09.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merhum sanatçı İbrahim Erkal ile birlikte rol aldığı 'Canısı' projesi ile hafızalarda yer eden Emine Ün, son olarak 2002 yılında 'Bayanlar Baylar' adlı komedi dizisi ile TV'de yer almış, daha sonra tiyatro sahnelerinde izleyiciyle buluşmuştu. Son zamanlarda özel hayatında yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Emine Ün, adeta nispet yapar gibi bikinili pozlarını paylaştı.

Emine Ün'den bikinili paylaşım! Kardeşiyle ilişki yaşayan eski eşine nispet yaptı

Oyuncu Emine Ün, iş insanı Tolga Karataş ile geçen nisan ayında 9 yıllık evliliğini noktalamıştı. Geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir kadınla görüntülenen Karakaş, "Yanlış anlaşılma olmasın. Yanımdaki hanımefendi Emine Hanım'ın kız kardeşidir" demişti. Ancak Tolga Karakaş ile Emine Ün'ün kardeşi Mine Ün hakkındaki iddialar herkesi şaşkına çevirmişti.

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İddiaya göre; Emine Ün'ün kız kardeşi Mine Ün ve Tolga Karakaş yasak aşk yaşamaya başlamış, bunu öğrenen güzel oyuncu da hemen evliliğini bitirip kardeşiyle olan tüm bağını da koparmıştı.

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Geçtiğimiz sene annesini koronavirüsten kaybeden Emine Ün, üst üste yaşadığı kötü günleri geride bırakarak, Bodrum'da tatile çıktı.
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Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaşan Ün'ü görenler, 'eski eşine nispet yapıyor' yorumunda bulundu.


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Emine Ün Oyuncu ele
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emine un gibi kadin bulmus baskasina bakiyor ne tuhaf

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