MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Emine Ün koronavirüs aşısı iddialarına yanıt verdi! Annesinin durumu çok ağır

Emine Ün koronavirüs aşısı iddialarına yanıt verdi! Annesinin durumu çok ağır

21.08.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emine Ün, 10 gün önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastanede tedavisine başlandığını duyuran Emine Ün, annesinin durumunun çok ağır olduğunu sosyal medya hesabından paylaşarak, aşı olmadıkları yönünde çıkan iddialara yanıt verdi.

Emine Ün koronavirüs aşısı iddialarına yanıt verdi! Annesinin durumu çok ağır

Şişli'de özel bir hastanede korona tedavisi gören Emine Ün, geçtiğimiz gün hasta yatağından kötü haberi duyurmuştu. Ün, annesi ile önceden çekilmiş karesine düştüğü not ile sağlık durumları hakkında bilgi vermiş ve kendisiyle birlikte Covid-19 testi pozitif çıkan annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını belirtmişti.

"ANNEM İLE BENİM AŞILARIMIZ YAPILMIŞTI"

"Annem ile benim aşılarımız yapılmıştı. Aşı olanlar asla koronavirüs olmayacak diye bir şey yok. Sadece aşı olanlar genelde hastalığı daha normal şartlarda atlatabiliyor, o da kişiye göre değişebilen bir durum…

"ÇOK CİDDİ KRONİK HASTALIKLARI VAR"

Herkesin var olan hastalıkları ve yaşı farklı fakat annemin çok ciddi kronik rahatsızlıkları var. Astım hastalığı, kalbinde stent ve çok çok ağır geçirdiği bir zatürre sorunu vardı. Bu sebepten annem çok hasarlı bir ciğere ve vücuda sahip olduğundan maalesef şu an çok ağır bir durum içinde…”

125815052-319104509x706

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Angelina Jolie'den Afganistan isyanı: Mide bulandırıcıAngelina Jolie'den Afganistan isyanı: Mide bulandırıcı
PARTNERAyrılıkları uzun sürmedi! BarıştılarAyrılıkları uzun sürmedi! Barıştılar
Sibel Can'a Bülent Ersoy’dan büyük sürprizSibel Can'a Bülent Ersoy’dan büyük sürpriz
Anahtar Kelimeler:
Emine Ün koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi

Günde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldı

Günde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldı

Boğaziçi Üniversitesi rektörü belli oldu

Boğaziçi Üniversitesi rektörü belli oldu

Duvarın üzerinden ABD askerine verilen bebeğe ne oldu?

Duvarın üzerinden ABD askerine verilen bebeğe ne oldu?

Biden'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Biden'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tatil pozlarıyla olay oldu! Yasin Obuz sessiz kalmadı

Tatil pozlarıyla olay oldu! Yasin Obuz sessiz kalmadı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Güldür Güldür'e yeni sezonda bomba transfer!

Güldür Güldür'e yeni sezonda bomba transfer!

İddialı başlayan dizi için final kararı verildi

İddialı başlayan dizi için final kararı verildi

Gündem olan mülteci yorumu! "Bacını, karını, kızını..."

Gündem olan mülteci yorumu! "Bacını, karını, kızını..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.