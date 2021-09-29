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Emine Ün'ün kızı Duru Kınay'ı büyüdü! Adeta annesinin kopyası!

29.09.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emine Ün ve Emre Kınay çiftinin kızları Duru Kınay, 16 yaşında bir genç kız oldu! Duru Kınay'ın annesine benzerliğini görenler şaşıp kaldı.

Emine Ün'ün kızı Duru Kınay'ı büyüdü! Adeta annesinin kopyası!

2009 yılında boşanan Emre Kınay ve Emine Ün çiftinin kızları Duru Kınay, koca kız oldu. Şimdilerde 16 yaşında bir genç kız olan Duru, güzelliğiyle adeta annesinin kopyası! İşte Duru Kınay'ın son hali:

Emine Ün'ün kızı annesinin kopyası!

Emine Ün'ün kızı annesinin kopyası!

''ÇOK İYİ GEÇİNİRİZ''

Emine Ün, kızı Duru ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: Uyumlu, iyi huylu bir kızım var. Her anne-kız arasında olan minik sürtüşmeleri saymazsak çok iyi geçiniriz. 27 yaşındaydım kızım dünyaya geldiğinde. O kadar keyif alarak yaşadım ki onun çocukluğunu. Hayatta bana farklı duygular yaşattı, farklı dersler almamı sağladı. Çok keyifli vakit geçiriyoruz onunla. Kendi kararları, kendi duruşu olan bir kız.

Emine Ün'ün kızı annesinin kopyası!

REKLAM TEKLİFLERİ GELİYOR

Kızının da oyuncu olabileceğinin sinyallerini veren Ün, ''Bizim izimizden gelecek gibi geliyor bana. Çocukluğundan beri sanatın içinde. Yavaş yavaş ona da reklam teklifleri geliyor'' demişti.

Emine Ün'ün kızı annesinin kopyası!

Emine Ün ve Emre Kınay, 2004 yılında dünyaevine girmiş, aynı yıl kızları Duru dünyaya gelmişti. Çift, 2009 yılında yollarını ayırmıştı.

Emine Ün'ün kızı annesinin kopyası!

Emine Ün, 2012 yılında iş insanı Tolga Karakaş ile evlendi. Ün'ün hala mutlu bir beraberliği var.

Emine Ün'ün kızı annesinin kopyası!


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Anahtar Kelimeler:
Emine Ün Emre Kınay
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