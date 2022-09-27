MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Emine Ün'ün sevgilisi Ayk Karakulakyan kimdir? Ayk Karakulakyan biyografisi!

Emine Ün'ün sevgilisi Ayk Karakulakyan kimdir? Ayk Karakulakyan biyografisi!

27.09.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emine Ün, Tolga Karakaş'tan ayrıldıktan sonra aradığı aşkı Ayk Karakulakyan'da buldu. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Emine Ün aşkını dile getirdi. Söz konusu paylaşımın ardından birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Emine Ün'ün sevgilisi Ayk Karakulakyan kimdir? İşte Ayk Karakulakyan hakkında merak edilenler...

Emine Ün'ün sevgilisi Ayk Karakulakyan kimdir? Ayk Karakulakyan biyografisi!

Emine Ün sevgilisi Ayk Karakulakyan'a aşkını ilan etti. Ünlü ismin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım olay oldu. Peki, Emine Ün'ün sevgilisi Ayk Karakulakyan kimdir? Ayk Karakulakyan biyografisi ve detaylar haberimizde...

EMİNE ÜN'ÜN SEVGİLİSİ AYK KARAKULAKYAN KİMDİR?

Ayk Karakulakyan, geçtiğimiz sene eşi Tolga Karakaş'tan boşanan Emine Ün'ün yeni sevgilisidir.

Emine Ün doğum günü kutlamasında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Emine Ün, doğum günü partisinde sevgilisi Ayk Karakulakyan'a aşkını ilan etti.

EMİNE ÜN - AYK KARAKULAKYAN AŞKI

Emine Ün’ün 45. yaş günü için düzenlediği kutlamada kızı Duru Kınay, Süheyl Uygur ile Behzat Uygur da vardı.

as

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dizisi tutmamıştı! Uğur Güneş o diziyle dönüyorSon dizisi tutmamıştı! Uğur Güneş o diziyle dönüyor
Sorulardan sıkıldı! "Göğüslerim çok güzel..."Sorulardan sıkıldı! "Göğüslerim çok güzel..."
Yatak odasından iç çamaşırlı pozunu paylaştıYatak odasından iç çamaşırlı pozunu paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Emine Ün Emre Kınay tolga karakaş sosyal medya kripto para borsası kripto para piyasası para piyasası sevgilisi para borsası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı! Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı... İşte bölgeden ilk görüntüler

SON DAKİKA | Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı! Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı... İşte bölgeden ilk görüntüler

Mersin'de polisevi yakınında patlama! Bakan Soylu'dan olay yerinde ilk açıklama: Hangi terör örgütü olduğu belli

Mersin'de polisevi yakınında patlama! Bakan Soylu'dan olay yerinde ilk açıklama: Hangi terör örgütü olduğu belli

Fotoğraf çekerken dokunmalarına bile...

Fotoğraf çekerken dokunmalarına bile...

Aleyna Tilki ödülünü Orhan Gencebay'dan aldı: Benim için onurdur

Aleyna Tilki ödülünü Orhan Gencebay'dan aldı: Benim için onurdur

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Yapılandırma için kritik tarih belli oldu!

Yapılandırma için kritik tarih belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.