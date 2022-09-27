Emine Ün sevgilisi Ayk Karakulakyan'a aşkını ilan etti. Ünlü ismin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım olay oldu. Peki, Emine Ün'ün sevgilisi Ayk Karakulakyan kimdir? Ayk Karakulakyan biyografisi ve detaylar haberimizde...

EMİNE ÜN'ÜN SEVGİLİSİ AYK KARAKULAKYAN KİMDİR?

Ayk Karakulakyan, geçtiğimiz sene eşi Tolga Karakaş'tan boşanan Emine Ün'ün yeni sevgilisidir.

Emine Ün doğum günü kutlamasında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Emine Ün, doğum günü partisinde sevgilisi Ayk Karakulakyan'a aşkını ilan etti.

EMİNE ÜN - AYK KARAKULAKYAN AŞKI

Emine Ün’ün 45. yaş günü için düzenlediği kutlamada kızı Duru Kınay, Süheyl Uygur ile Behzat Uygur da vardı.





