Emine Ün sevgilisi Ayk Karakulakyan'a aşkını ilan etti. Ünlü ismin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım olay oldu. Peki, Emine Ün'ün sevgilisi Ayk Karakulakyan kimdir? Ayk Karakulakyan biyografisi ve detaylar haberimizde...
Ayk Karakulakyan, geçtiğimiz sene eşi Tolga Karakaş'tan boşanan Emine Ün'ün yeni sevgilisidir.
Emine Ün doğum günü kutlamasında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Emine Ün, doğum günü partisinde sevgilisi Ayk Karakulakyan'a aşkını ilan etti.
Emine Ün’ün 45. yaş günü için düzenlediği kutlamada kızı Duru Kınay, Süheyl Uygur ile Behzat Uygur da vardı.
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