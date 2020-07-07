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Emirdağ gönüllüleri çevre temizliği yapıyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 07.07.2020 13:02 | Son Güncelleme

Emirdağ Kalkınma ve Dayanışma Derneği (EKDAD) öncülüğünde bir araya gelen Emirdağ gönüllüleri; daha temiz bir Emirdağ sevgisiyle 20 gün boyunca Emirdağ’ının muhtelif yerlerinde gönüllü temizlik gerçekleştiriyorlar.EKDAD Başkanı Metin Akın, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Emirdağ’ımızda çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için; Emirdağ Kaymakamlığı, Emirdağ Belediyesi, Emirdağ Engelliler Derneği, Emirdağ Cemevi Derneği, Emirdağ Diyanet-Sen, muhtarlar ile gönüllü vatandaşlarımız hep birlikte çevre temizliği için bir araya geldik.

Emirdağ Kalkınma ve Dayanışma Derneği (EKDAD) öncülüğünde bir araya gelen Emirdağ gönüllüleri; daha temiz bir Emirdağ sevgisiyle 20 gün boyunca Emirdağ’ının muhtelif yerlerinde gönüllü temizlik gerçekleştiriyorlar.
EKDAD Başkanı Metin Akın, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Emirdağ’ımızda çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için; Emirdağ Kaymakamlığı, Emirdağ Belediyesi, Emirdağ Engelliler Derneği, Emirdağ Cemevi Derneği, Emirdağ Diyanet-Sen, muhtarlar ile gönüllü vatandaşlarımız hep birlikte çevre temizliği için bir araya geldik. Gönüllü ekibimiz; 20 gün boyunca Adaçal mevkii, bademlik, keçili, Pınarbaşı, yaylalar, yol kenarları ve ormanlık alanlardaki çöpleri toplayarak ‘Yeşil Emirdağ’ sevgisine katkı sağlıyorlar. Sponsorlarımızın malzeme desteğiyle; ‘tertemiz bir Emirdağ’ için çalışmalarımıza başladık ve çevre temizliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emirdağ’da yıllardır ilk defa bir farkındalık oluşturuyoruz. Ben Emirdağlıyım diyeni Emirdağ’da çöp toplamaya davet ediyorum. Toplanan çöpleri de geri dönüşüme gönderilmesini düşünüyoruz’’ dedi.

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