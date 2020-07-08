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Emirdağ ’gurbetçilerini’ bekliyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 08.07.2020 17:39 | Son Güncelleme

Afyokarahisar Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, her yıl yaz aylarında yaklaşık 100 bin gurbetçiyi ağırlayan ilçenin Korona virüs (Kovit-19) salgınından en az etkilenen bölgelerden birisi olduğunu hatırlatarak, “Gurbetçilerimizi bu yılda memleketlerine bekliyoruz” dedi.Başkan Koyuncu, normalleşme süreciyle birlikte uçuşların ve sınırların açılmasıyla gurbetçilerin Türkiye’ye gelmeye başladıklarını söyledi.

Emirdağ ’gurbetçilerini’ bekliyor

Afyokarahisar Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, her yıl yaz aylarında yaklaşık 100 bin gurbetçiyi ağırlayan ilçenin Korona virüs (Kovit-19) salgınından en az etkilenen bölgelerden birisi olduğunu hatırlatarak, “Gurbetçilerimizi bu yılda memleketlerine bekliyoruz” dedi.
Başkan Koyuncu, normalleşme süreciyle birlikte uçuşların ve sınırların açılmasıyla gurbetçilerin Türkiye’ye gelmeye başladıklarını söyledi. Başkan Koyuncu, gurbetçisiyle ünlü Emirdağ’a bu yılda binlerce hemşehlerinin gelmesini beklediklerini ifade ederek, “Memleket hasreti çeken gurbetçilerimizi, topraklarında huzur buldukları Emirdağ’ımıza davet ediyoruz. Sınırlarımız tüm hemşerilerimize açıktır. Yolda ve sınırlarda herhangi bir sorun bulunmamakla birlikte sizleri en iyi şekilde ağırlamaya hazırız. Türkiye’nin salgından en az etkilenen ve en temiz yerleşim yerlerinden birisi olan Emirdağ’ımızda gurbetçilerimiz için gerekli tedbirleri en üst seviyede almış bulunuyoruz. Hiç kimse benim gurbetçime gelmesin, diyemez, dedirtmem! Bu yıl gurbetçi hemşerilerimizi Emirdağ’ımızın girişinde ‘gurbetin başkenti’ sloganıyla karşılıyoruz” dedi.

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