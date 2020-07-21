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Emirdağ’da ihtiyaç sahipleri için ’sosyal market’ kuruldu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 21.07.2020 15:20 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara nitelikli hizmet sunmak ve ihtiyaçlarına göre yardım yapabilmek amacıyla “sosyal market” projesi hizmete girdi.Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, seçim öncesi verdiği sözlerden birini daha yerine getirdi.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara nitelikli hizmet sunmak ve ihtiyaçlarına göre yardım yapabilmek amacıyla “sosyal market” projesi hizmete girdi.
Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, seçim öncesi verdiği sözlerden birini daha yerine getirdi. Başkan Koyuncu, ilçe de yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmayarak ‘Sosyal Market’ projesini hayata geçirdi.
Konu hakkında bilgi veren Başkan Koyuncu, “İhtiyaç sahiplerimiz giyimden gıdaya, kişisel temizlik ürünlerinden genel temizliğe, oyuncaktan ev gereçlerine kadar kendilerine tahsis edilen ‘sosyal destek kartları’ ile belirlenen limitte ücretsiz aylık alışverişlerini yapabileceklerdir. Evde bakım hizmetlerimizle beraber yürütülecek olan bu projemizde ihtiyaç sahiplerimizi asla ve asla yalnız bırakmayacağız. Yalnız değilsiniz” dedi.

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