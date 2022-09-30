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Emlakjet "kadınlar için en iyi iş yerleri" arasında

30.09.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emlakjet İK Direktörü Nilhan Üçok Erten: - "Çalışmalarımızın sonucunda GPTW sertifikası almaya hak kazanarak, 'Kadınlar için Türkiye'nin En İyi İş Yerleri' listesinde yer almamız, doğru uygulamalar hayata geçirdiğimizi gösteriyor"

İSTANBUL (AA) - Emlakjet, "Türkiye'nin En İyi İş Yeri Ödülleri (Great Place To Work-GPTW)" organizasyonunda "Kadınlar için Türkiye'nin En İyi İş Yerleri" arasında gösterildi.

Emlakjet açıklamasına göre, platform, tüm dünyada en iyi işverenlerin ödüllendirildiği Great Place to Work kapsamında gerçekleştirilen araştırmada, yüzde 83'lük genel memnuniyet oranıyla 2022 yılında "GPTW Sertifikası" almaya hak kazandı.

Şirket, "100-249 Çalışan Sayısı" kategorisinde ise "Kadınlar için Türkiye'nin En İyi İş Yerleri" ödülüne layık görüldü.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık politikaları doğrultusunda Emlakjet bünyesinde kadın çalışan oranı yüzde 40'a ulaşırken, ekip yöneten liderlerin ise yüzde 44'ünü kadın çalışanlar oluşturuyor.

Emlakjet ayrıca, genel müdüre direkt raporlama yapan üst yönetim ekibinin yüzde 56'sının kadın liderlerden oluşmasıyla da dikkati çekiyor.

- Çocuk sahibi olacak çalışanlarını doğum yardımı ile destekliyor

Kovid-19 döneminin ardından tamamen uzaktan çalışma düzenine geçen Emlakjet'te ekipler artık çalışma şekillerini kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirebiliyor. Yeni jenerasyonun beklentilerini yakından takip eden Emlakjet'te İK politikası doğrultusunda "işin keyifli tarafı" mottosu ile çalışanların, kendilerini geliştirme ve eğlenerek çalışmaları önceliklendiriliyor.

Çalışanlar için birçok imkan sunan Emlakjet, anne olacak kadın çalışanlar için 15 bin TL'lik doğum yardımı desteği sağlıyor ve baba olacak erkek çalışanlarına da çeyrek altın hediye ederek katkıda bulunuyor.

- "Büyük mutluluk ve gurur duyduk"

Açıklamada değerlendirmeleri yer alan Emlakjet İK Direktörü Nilhan Üçok Erten, gelişim odaklarını tüm süreçlerin merkezine oturtarak çalışan deneyimini iyileştirmek ve benzersiz kılmak için çalışmalarına farklılaştırıcı yönleriyle devam ettiklerini bildirdi.

Erten, "Çalışmalarımızın sonucunda GPTW sertifikası almaya hak kazanarak, 'Kadınlar için Türkiye'nin En İyi İş Yerleri' listesinde yer almamız, doğru uygulamalar hayata geçirdiğimizi gösteriyor. Böyle bir ödüle layık görüldüğümüz için büyük mutluluk ve gurur duyduk. Çalışanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi uygulamalar hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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