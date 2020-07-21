Emma Louise Jones, Leeds United’ın formundan ötürü heyecan yaşıyor

Marcelo Bielsa yönetimindeki Leeds United kalan iki maçını oynamadan Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi. 16 yıl sonra tekrar en üst lige çıkarak önemli bir başarı elde etti.Son olarak 2003-04 sezonunda Premier Lig’de mücadele eden Leeds United, yeniden bu başarıyı yakalamış olmasının karşılığını, gelirlerini milyonlarca pound artırarak alacak.

Son olarak 2003-04 sezonunda Premier Lig’de mücadele eden Leeds United, yeniden bu başarıyı yakalamış olmasının karşılığını, gelirlerini milyonlarca pound artırarak alacak.Yıllardır alt liglerde Leeds United maçlarında görev alan, özellikle karşılaşmaların ardından gerçekleştirdiği saha röportajlarıyla dikkat çeken Emma Louise de takımla birlikte Premier Lig’e terfi etti.

LUTV’de üç yıldır görev alan ve Leeds United taraftarlarının sevgilisi haline gelen güzel spiker, ayrıca BBC Radio 5’te de çalışıyor ve bu kanal için de içerikler üretiyor.İngiltere’nin Kosta Rika ile oynadığı 2018 Dünya Kupası hazırlık maçı, Emma Jones’un şöhrete kavuştuğu gün olmuştu. Kamera operatörü maçtan çok kendisine ilgi gösterince, Emma bir anda popüler bir figür haline geldi.Futbol spikerliğine tamamen profesyonel bir bakış açısıyla baktığını itiraf eden Jones, bunun dışında futbola özel bir ilgisi olmadığını açıkça dile getiriyor.



