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Emmanuel Adebayor, Kayserispor'da

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 26.08.2019 19:49 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor, Başakşehir'den ayrılan Emmanuel Adebayor'la 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Emmanuel Adebayor, Kayserispor'da

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emmanuel adebayor Kayserispor başakşehir

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