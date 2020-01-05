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  4. Emmanuel Adebayor Premier Lig yolcusu

Emmanuel Adebayor Premier Lig yolcusu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 05.01.2020 21:30 | Son Güncelleme

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, son olarak İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen Emmanuel Adebayor'la ilgileniyor.

Emmanuel Adebayor Premier Lig yolcusu

Son olarak İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen ve sarı-kırmızılı kulüple karşılıklı olarak yollarını ayıran Emmanuel Adebayor, Premier Lig'e dönebilir.

Türkiye'de yaklaşık üç yıl forma giyen, Başakşehir'deki etkili performansının ardından İstikbal Mobilya Kayserispor'un yolunu tutan ancak sarı-kırmızılı formayla sadece 8 maça çıkan ve takımdan ayrılan Togolu golcü için Aston Villa devreye girdi.

WESLEY'İN YERİNE ADEBAYOR

Mirror'da yer alan habere göre, sezon başında 25 milyon euro'ya transfer edilen Wesley'yi sakatlığa kurban veren Villa, yeni bir golcü için harekete geçti. Finansal Fair Play kriterlerini de aşmadan kadrosuna takviye yapmak isteyen Dean Smith'in ekibi, bonservisi elinde olan 35 yaşındaki Adebayor'a yöneldi.

Gelecek ay 36 yaşına adım atacak olan Emmanuel Adebayor, Premier Lig'de daha önce Arsenal, Manchester City, Tottenham ve Crystal Palace formaları giymişti. Aston Villa da oyuncunun Premier Lig'deki deneyimlerinden faydalanmak adına transfere sıcak bakıyor.

Premier Lig'de 21 maçta 21 puan toplayan ve 17. sırada olan Aston Villa kümede kalma mücadelesi veriyor. Aston Villa yaz transfer döneminde Kasımpaşa'dan Trezeguet'yi de kadrosuna katmış ve bu transfer için İstanbul ekibine 10 milyon euro bonservis ödemişti.

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Anahtar Kelimeler:
emmanuel adebayor Premier Lig Aston Villa Transfer

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