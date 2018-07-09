Emmanuel Eboue'nin kundakçılık nedeniyle tutuklandığı ortaya çıktı!

Arsenal ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue'nin kundakçılık şüphesiyle tutuklandığı öne sürüldü.

Metropolitan Polisi'nden yapılan açıklamada, Enfield'daki bir kundaklama hadisesinden ötürü Eboue'nin tutuklandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Polis, 30 Haziran Cumartesi günü Enfield'daki özel bir adreste yapılan kundaklama hadisesinden ötürü 35 yaşındaki şüpheliyi göz altına almıştır. Ayrıca, şahsın adres yakınlarında 7 Temmuz Cumartesi günü şüpheli telefon konuşmaları gerçekleşmiştir. Şu an Kuzey Londra'daki bir polis merkezinde tutuluyor ve orada kalmaya devam edecek." denildi.

Emmanuel Eboue, 2011-2015 yılları arasında Galatasaray'da forması giymiş, 2014/15 sezonunda Prandelli tarafından kadro dışı bıraktıldıktan sonra profesyonel futbol oynamakta zorluk çekmişti.

(Sporx)





