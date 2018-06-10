Emmanuel Emenike'den ölüm tehdidi açıklaması!

Mayıs 2017'de Fenerbahçe'den ayrılarak Yunanistan Süper Lig ekibi Olympiakos'a transfer olan Emenike, Yunan ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Geçen sezon devre arasında La Liga ekiplerinden Las Palmas'a kiralanan ancak burada hiç forma giyemeyen Nijeryalı futbolcunun ölüm tehditleri aldığı öne sürülmüştü.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Emenike, çıkan haberlerle ilgili konuştu. Emenike, "Ölüm tehditleri aldığı için tekrar kiralanacak" haberlerine tepki gösterdi.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Emenike, "Bu bilgi nereden çıkıyorsa doğru değil. Böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı. (Habertürk)

