EMMY ödüllü Haluk Bilginer dünya yıldızıyla başrolde! Partneri açıklandı, sosyal medya sallandı!

Haluk Bilginer'in dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie ile başrol oynayacağı iddia edildi. Maria filminde Jolie'ye başrol olarak eşlik edecek olan Emmy ödüllü tecrübeli oyuncu Haluk Bilginer'e adeta tebrik mesajları yağıyor.

Türk tiyatro, sinema ve dizi tarihinin en başarılı oyuncuları arasında yer alan Haluk Bilginer, 2019 yılında düzenlenen 47. 47. Uluslararası Emmy Ödülleri gecesinde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü almıştı.

Başarısının yanı sıra ödül gecesinde sahnede yaptığı konuşma ile de uzun süre adından söz ettiren usta oyuncunun Angelina Jolie ile başrol oynayacağı iddia edildi.

Ranini'nin haberine göre; Jacqueline Kennedy biyografisi Jackie ve Leydi Diana biyografisi Spencer'ı da hazırlayan Pablo Larrain, Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatını beyaz perdeye taşımak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Ekim ayı içinde Budapeşte'de çekimlerine başlanması planlanan filmin senaryosunu Peaky Blinders dizisiyle de bilinen Steven Knight kaleme aldı.

Aynı zamanda Paramount+'ta yayınlanacak olan The Turkish Detective dizisinde de yer alacak olan Haluk Bilginer, bu polisiye dizisiyle ekranlarda sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor.

Angelina Jolie ile başrol oynayacağı açıklanan Haluk Bilginer'e sosyal medyadan destek yağdı. Konu ile ilgili yorumlarda bulunan kullanıcılar 'İşte görmek istediğimiz yer', 'Gururdan ölmek mi?', 'Angelina Jolie değil de dünyanın izleyeceği filmde başrol olmak...', 'Helal olsun Haluk Bilginer', 'Geç kalınmıl bir başarı', 'İşte yeteneğin karşılığı' gibi cümlelerle desteğini belirtti.

MARIA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Gerçek hikayelere dayanan film, dünyanın en büyük opera sanatçısı olarak gösterilen 1970'lerin Paris'indeki son günlerinde yaşanan çalkantılı, güzel ve trajik hikayesini anlatacak.

Başrolünde dünyaca ünlü yıldız oyuncu Angelina Jolie'nin yer aldığı Şilili film yapımcısı başrol için Angelina Jolie ile birlikte Haluk Bilginer'e de teklif götürdü. Maria Callas’ın inişli çıkışlı yaşamını konu alacak film heyecan ile beklenirken, "Maria" filminin şuan beyaz perdeye taşınacağı tarih ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.





