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Emniyet ekiplerinden aralıksız denetim

SAMSUN HABERLERİ  | 27.12.2020 16:40 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını dolayısıyla alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimleri aralıksız sürdürüyor.Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirlerle birlikte getirilen hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini ara vermeden sürdürüyor.

Korona virüs salgını dolayısıyla alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimleri aralıksız sürdürüyor.
Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirlerle birlikte getirilen hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini ara vermeden sürdürüyor. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri ve Trafik Şube ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde kısıtlama sürecinde sokağa çıkma izni bulunan vatandaşların izin belgeleri kontrol ediliyor. Yapılan denetimlerde vatandaşlara gerekli uyarılar ve işlemler uygulanırken, denetimler gün boyunca sürdürüldü.

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