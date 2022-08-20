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Emniyet Genel Müdürlüğünden polislerin banka maaş promosyonuna ilişkin açıklama:

20.08.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Promosyon ödemelerinin tamamı personele dağıtılmakta olup taşıt alımı gibi farklı bir alanda kullanımı asla söz konusu değildir" - "Promosyon ödemelerinin, enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmiştir"

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Vakıfbank ile yapılan banka maaş promosyonu ödemelerinin tamamının personele dağıtıldığını, taşıt alımı gibi farklı bir alanda kullanımının asla söz konusu olmadığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, FETÖ ile aynı dili kullanan ve uzun zamandır emniyet teşkilatına yönelik dezenformasyon faaliyeti yürüten bazı sosyal medya hesapları tarafından gündeme getirilmeye çalışılan emniyet mensuplarının maaş promosyonlarına ilişkin asılsız iddialarla ilgili açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Emniyet personeli için 2022-2027 dönemini kapsayan 5 yıllık maaş promosyon protokolünün 18 Mart 2022'de Türkiye Vakıflar Bankası AŞ ile imzalandığının anımsatıldığı açıklamada, promosyon ödemelerinde 104 liradan 300 liraya çıkarak yüzde 188 artış sağlandığına dikkat çekildi.

Teknik şartnamedeki şartı sağlayan 3'ü kamu biri de özel olmak üzere 4 bankanın promosyon ihalesine davet edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ziraat Bankası katılım sağlamamış, Halkbank teşekkür mektubu göndermiş, İş Bankası 129 lira teklif sunmuş, Vakıfbank ise 225 liralık teklifini daha sonra 300 liraya çıkararak en yüksek teklifi vermiştir. Tüm taraflar ve yetkililerin bulunduğu komisyonca, Vakıfbank'ın 300 liralık teklifi, en iyi teklif olarak değerlendirilmiş ve protokolün imzalanmasına müteakip personele ödenmeye başlamıştır.

Promosyon ödemelerinin, enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmiştir. Bu kapsamda Ocak 2023 tarihinde ilk zamlı ödeme gerçekleştirilecek ve aylık 300 liralık ödeme memur maaş zammı oranında artacaktır. Promosyon ödemelerinin tamamı personele dağıtılmakta olup taşıt vb. alımı gibi farklı bir alanda kullanımı asla söz konusu değildir."

Açıklamada, maaş protokolünün il emniyet müdürlükleri mevcut protokollerinin süresi bittikçe dahil olabilecek şekilde düzenlendiği belirtildi.

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