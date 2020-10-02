Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi:

ESKİŞEHİR (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, elektronik ve diğer yöntemlerin yanında trafik bilincinin artırılması için daha çok yüz yüze denetimlerin tercih edilmesini istedi.

Aktaş, Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen 40. Dönem Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitim Sertifika Töreni'nde yaptığı konuşmada, denetimlerin yüz yüze yapılmasının trafik bilincini artırdığını söyledi.

Sertifika almaya hak kazanan emniyet mensuplarına seslenen Aktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Benim sizden bir ricam var, bu ayrıca İçişleri Bakanımızın da hem talimatı hem ricasıdır. Denetimleri daha çok yüz yüze yapmaya çalışalım. Elektronik ve diğer denetim yöntemleri şüphesiz kullanacağız, kullanmaya en üst düzeyde devam edeceğiz. Ama biz daha çok yüz yüze denetimleri tercih edeceğiz. Buradaki amacımız insanlarımızda trafik bilincini artırabilmek. Bu noktada sizden özellikle bunu rica ediyoruz. Görev alanlarınıza, şehirlerinize gittiğinizde bu mesajımızı diğer arkadaşlarınıza da paylaşmanızdan büyük bir mutluluk duyacağımız ifade etmek istiyoruz."