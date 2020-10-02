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Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi:

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 02.10.2020 13:33 | Son Güncelleme

"Elektronik ve diğer denetim yöntemleri şüphesiz kullanacağız, kullanmaya en üst düzeyde devam edeceğiz. Ama biz daha çok yüz yüze denetimleri tercih edeceğiz. Buradaki amacımız insanlarımızda trafik bilincini artırabilmek"

ESKİŞEHİR (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, elektronik ve diğer yöntemlerin yanında trafik bilincinin artırılması için daha çok yüz yüze denetimlerin tercih edilmesini istedi.

Aktaş, Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen 40. Dönem Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitim Sertifika Töreni'nde yaptığı konuşmada, denetimlerin yüz yüze yapılmasının trafik bilincini artırdığını söyledi.

Sertifika almaya hak kazanan emniyet mensuplarına seslenen Aktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Benim sizden bir ricam var, bu ayrıca İçişleri Bakanımızın da hem talimatı hem ricasıdır. Denetimleri daha çok yüz yüze yapmaya çalışalım. Elektronik ve diğer denetim yöntemleri şüphesiz kullanacağız, kullanmaya en üst düzeyde devam edeceğiz. Ama biz daha çok yüz yüze denetimleri tercih edeceğiz. Buradaki amacımız insanlarımızda trafik bilincini artırabilmek. Bu noktada sizden özellikle bunu rica ediyoruz. Görev alanlarınıza, şehirlerinize gittiğinizde bu mesajımızı diğer arkadaşlarınıza da paylaşmanızdan büyük bir mutluluk duyacağımız ifade etmek istiyoruz."

- Trafik kazalarının azalmasına yönelik önlemler

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Mehmet Yavuz da dünyada gelişen teknolojilerle birlikte trafik olgusunun da son dönemde hızlı gelişen ve daha çok efor sarf edilmesi gereken bir alan olduğunun görüldüğünü belirtti.

Yavuz, trafik kazalarının halk sağlığı sorunu olarak ele alındığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Dünyada her yıl 1 milyon 300 bin civarında insan hayatını kaybediyor. Bu sorunu çözmek için ilki 2009 yılında Moskova'da düzenlenen 1. Küresel Yol Güvenliği Konferansı'na üye ülkeler, trafik kazalarını azaltmaya yönelik çareler arıyor. Türkiye de üye ülke olarak 2020 yılının sonu itibarıyla trafik kazaları kaynaklı ölümlerin yüzde 50 oranında azaltılmasına yönelik kara yolları trafik güvenliği ve stratejisi ile onun eylem planını oluşturuyor. Bu plan yıl sonunda tamamlanmış olacak. Bu eylem planıyla ülkemizdeki teknolojik gelişmeler ve mevzuat değişiklikleri, trafik güvenliliği konusunda sorumluluğu bulunan paydaş kurum ve kuruluşlarca alınması gereken ek tedbirlerin kısa zamanda hayata geçirilmesi amaçlanmıştır."

İçişleri Bakanlığı olarak Trafik Güvenliği ve Uygulama Politikası Belgesi oluşturulduğuna değinen Yavuz, "Trafik kazası nedenli ölümlerle ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi ve kaza nedeniyle yaşanan manevi kayıpların yanında sosyoekonomik kayıpların da ortadan kaldırılması amaçlandı. Bu amacımızı 2019 sonu itibarıyla dünyada geliştiren iki ülkeden biriyiz. Yani 2019 itibarıyla kaza ve ölümlerde yüzde 50 azaltma hedefine ulaşan bir ülkeyiz. Şu anda alanda 25 bin trafik personelinin denetim noktasındaki etkisinin son derece yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Eylem planı 28 Avrupa ülkesinde ise yüzde 27'lerde." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından kursa katılan 111 emniyet personeline sertifikaları verildi.

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Akşam
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