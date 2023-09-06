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Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız, Adana'da Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

06.09.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Adana'da Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Ayyıldız, Valilik binasında basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Erol Ayyıldız, genel asayişin sağlanması, terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele için tereddütsüz ve tavizsiz bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Bir taraftan da suçu önleyici tedbirlerin alındığına dikkati çeken Ayyıldız, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda bizler ekibimizle beraber ilimizde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmalarımızı istişare etmek, hedeflerimize ilişkin değerlendirmeler ve katkıda bulunmak, güvenlik başlıklarında yeni stratejiler belirlemek amacıyla Sayın Bakanımızın emirleri doğrultusunda, Sayın Valimizin başkanlığında güvenlik toplantısını gerçekleştirdik. Kararlarımızı uygulamaya geçirme konusundaki hassasiyetimizi ortaya koyduk. Bunu yaparken de bilim ve rütbe ayrımı gözetmeksizin birbirimize büyük bir aile mantığıyla verdiğimiz destek teşkilatımızın başarısının anahtarıdır, dedik. Yol haritamızı şekillendirirken büyük bir uyum içinde çalışmayı sürdüreceğimizi de belirttik."

Ayyıldız, diğer illerde de aynı şekilde huzur ve güven ortamının korunması için bu toplantıları yapacaklarını belirtti.

Vali Yavuz Selim Köşger de Adana'nın asayiş ve güvenliği açısından bütün hususlarının değerlendirildiği verimli bir toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Asayişin temini noktasında olağanüstü bir gayretin yürütüldüğünü aktaran Köşger, "Tabii daha iyi hale gelmesi için de alınması gereken ne tür tedbir varsa onları alacağız. Bugün şunu memnuniyetle gördük ki karargahımız, genel müdürlüğümüz de bu noktada eğer ilde bir eksiklik varsa sonuna kadar bizi destekleyeceğini ifade ediyorlar. Akdeniz'in incisi, Çukurova'nın bereketli toprakları üzerine kurulmuş bu şehrin üzerinde yaşayan hemşehrilerimizin 24 saat 365 gün güven ve huzur içinde sokaklara çıkabilecekleri, kendilerini güven içinde hissedecekleri, dolaşabilecekleri bir şehir olması için gereken bütün gayretleri göstereceğiz. Daha iyi bir Adana için hep birlikte gayret edeceğiz." diye konuştu.

Vali Köşger ve Ayyıldız'a açıklamaları sırasında Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve daire başkanları da eşlik etti.

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