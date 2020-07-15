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Emniyet Müdürü Aydın, 15 Temmuz gazilerini makamında kabul etti

HAKKARİ HABERLERİ  | 15.07.2020 13:27 | Son Güncelleme

Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı’na yapılan saldırıda gazi olan komiser yardımcılarını makamında kabul etti.Ankara Gölbaşı’nda Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda Özel Harekat Komiser Yardımcıları Şeref Baz ve Ünal Gölcük gazi olmuştu.

Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı’na yapılan saldırıda gazi olan komiser yardımcılarını makamında kabul etti.
Ankara Gölbaşı’nda Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda Özel Harekat Komiser Yardımcıları Şeref Baz ve Ünal Gölcük gazi olmuştu. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli komiser yardımcıları, Özel Harekat Müdürü Şaban Bayar ile birlikte İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın’ı makamında ziyaret etti. Gazi özel harekatçılarla bir süre sohbet eden Müdür Aydın, daha sonra kendilerine Türk bayrağı, Kur’an-ı Kerim ve değişik hediyeler verdi.
Burada konuşan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, o gece Özel Harekat Daire Başkanlığında görevli olan iki arkadaşının gazi olduğunu belirterek, “Bizim dünyada alabileceğimiz en üst rütbe şehitlik ve sonra da gaziliktir. Bu iki aslan kardeşimi dünyada olabilecek en üst rütbeyi almış. Başta şehitlerimiz olmak üzere ve tüm gazilerimizden Allah bin kere razı olsun. Ben özel harekette hakkın rahmetine kavuşmuş, başkan yardımcılarının tamamıyla birlikte çalışmanın şerefine layık oldum. Allah mekanlarını cennet etsin, Allah onlardan bin kere razı olsun. Benim için emrinde çalışmaktan onur duyduğum Terörle Mücadele Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan’ın emrinde bir dönem çalıştım ve bundan da hayatım boyunca onur ve gurur duydum. O gece hilale karşı sütü bozukla helal süt emmişlerin savaşıydı ve biz doğru taraftaydık. Rabbime binlerce şükürler olsun ki bundan biz galip çıktık. Allah bir daha bizlere böyle bir gece yaşatmasın” dedi.

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