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Emniyet Müdürü Mehmet Aslan: ‘Mesai mefhumu gözetmeksizin milletimizin her daim yanındayız’

ERZURUM HABERLERİ  | 09.04.2020 17:24 | Son Güncelleme

Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 175.

Emniyet Müdürü Mehmet Aslan: ‘Mesai mefhumu gözetmeksizin milletimizin her daim yanındayız’

Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 175. Yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlandı.
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yıldönümü, bütün ülkemizde olduğu gibi Erzurum’da da 06-12 Nisan tarihleri arasında kutlandığını belirten Amlan, ‘’Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, devletin şefkatini ve güvenini hissedebilmesi için Türk Polis Teşkilatının bütün mensupları, gerek terörle mücadele gerekse asayişin sağlanması noktasında üzerine düşen görevleri geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye büyük bir özveriyle devam edecektir’’ dedi.
Türk Polis Teşkilatı 175 yıldır olduğu gibi bugün de devletinin emrinde, milletinin hizmetinde olduğunu ifade eden Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, mesajında şunları kaydetti;
‘’Dünyada baş gösteren Covid-19 salgınının ülkemizde etkisini en aza indirebilmek adına devletimizin aldığı tedbirlerin uygulanması noktasında polis teşkilatı olarak, sosyal polislik anlayışı gereğince mesai mefhumu gözetmeksizin milletimizin her daim yanındayız.
Devletimizin aldığı her karar ile vatandaşımızdan gelen her türlü yardım talebi teşkilat mensuplarımız tarafından geciktirilmeden yerine getirilmektedir. Bu zor günleri vatandaşımızla el ele verip yeneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki Erzurumlu hemşehrilerimiz her alanda, her zaman Türk Polis Teşkilatına desteklerini esirgemedikleri gibi, pandemi olarak ilan edilen bu salgını önleme aşamasında da özellikle evlerinde kalarak bizlere olan yardım ve desteklerini bir kez daha göstermişlerdir. Bu vesileyle şahsım ve teşkilatım adına değerli Erzurum halkına şükranlarımı sunuyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, şerefli görevlerinin ifası sırasında ülkemizin milli ve manevi değerleri uğrunda seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize ve şerefle emekli olmuş mensuplarımıza sağlık, mutluluk temenni eder; halen görevi başında bulunan değerli mesai arkadaşlarıma ve -özellikle en büyük destekçilerimiz olan- kıymetli ailelerine başarı ve esenlikler dilerim.’’

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