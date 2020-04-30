YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Emniyet Müdüründen lise öğrencisine pastalı doğum günü sürprizi

Emniyet Müdüründen lise öğrencisine pastalı doğum günü sürprizi

KONYA HABERLERİ  | 30.04.2020 13:27 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, korona virüs salgını çerçevesinde alınan tedbirler çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması olan lise öğrencisinin evine polis memurlarıyla birlikte pastayla giden İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem doğum günü sürprizi yaptı.İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem beraberindeki polis memurlarıyla birlikte doğum günü olduğunu öğrendiği lise son sınıf öğrencisi Esra Erdal’ın evini ziyaret etti.

Emniyet Müdüründen lise öğrencisine pastalı doğum günü sürprizi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, korona virüs salgını çerçevesinde alınan tedbirler çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması olan lise öğrencisinin evine polis memurlarıyla birlikte pastayla giden İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem doğum günü sürprizi yaptı.
İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem beraberindeki polis memurlarıyla birlikte doğum günü olduğunu öğrendiği lise son sınıf öğrencisi Esra Erdal’ın evini ziyaret etti. Kapı açıldığında üzerinde “Nice mutlu yaşlara” yazan pasta ile alkışlar eşliğinde “iyi ki doğdun Esra” diyen polisleri görünce şaşıran ve çok mutlu olan Esra Erdal, pastanın üzerinde yakılan mumları üfleyerek söndürdü.
18’inci yaş gününü kendisine sürpriz bir şekilde pasta getirerek kutlayan Emniyet Müdürü Salih Erdem ve kendisine eşlik eden polislere teşekkür eden Esra Erdal, “Benim için çok sürpriz oldu. Çok mutluyum, teşekkür ediyorum hepinize. İlk kez böyle bir sürprizle doğum günü kutluyorum” şeklinde konuştu.
Emniyet Müdürü Erdem ise, kendi kızının da doğum günü olduğunu hatırlatarak, “Allah nice mutlu yıllara daha kavuşmayı nasip etsin” sözleriyle Esra Erdal’ın yaş gününü kutladı.

Emniyet Müdüründen lise öğrencisine pastalı doğum günü sürprizi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Doktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardıDoktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardı
Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Aydın İl Milli Eğitim’den polislere 400 siperlikli başlık

Aydın İl Milli Eğitim’den polislere 400 siperlikli başlık

Konya Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:17
Sabah
05:48
Öğle
12:52
İkindi
16:39
Akşam
19:46
Yatsı
21:12

Konya Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Altınekin Eczanesi
Karatay
Karaaslan Pelit Eczanesi
Karatay
Ayşegül Ayçiçek Eczanesi
Selcuklu
Gülden Eczanesi
Selcuklu
Hekimoğlu Eczanesi
Selcuklu
Menekşe Eczanesi
Selcuklu
Saraybosna Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Konya ZMO Başkanı Akbulut: “Üretim planlaması acil ve bu gün için şart olan ilk plan olmalıdır”

Konya ZMO Başkanı Akbulut: “Üretim planlaması acil ve bu gün için şart olan ilk plan olmalıdır”

Konya’da 19 firma konkordato ilan etti

Konya’da 19 firma konkordato ilan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.