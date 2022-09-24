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Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfından silahlı saldırıda yaralanan polis memuruna ziyaret

24.09.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfından silahlı saldırıda yaralanan polis memuruna ziyaret

İSTANBUL (AA) - Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı İstanbul İl Başkanı Neslihan Vona, Fatih'te kimlik uygulaması yaparken silahlı saldırıya uğrayan polis memurlarından Özgür Karagöz'ü evinde ziyaret etti.

Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Vona, bu tür olaylara karışanların en ağır şekilde cezalandırılmaları için elinden geleni yapmaya devam edeceğini bildirdi.

Ziyaret sırasında olay anını yaşadıklarını anlatan Karagöz, kendisinde ciddi bir sıkıntı olmadığı için arkadaşının derdine düştüğünü belirterek saldırganın bir anda ateş açtığı için silahını çekemediğini söyledi.

Ziyarette Vona'ya Derneğin Şişli İlçe Başkanı Hakan Seyidoğlu, Küçükçekmece İlçe Başkanı Özlem Karabıyık, Ataşehir İlçe Başkanı Aydın Özgün ve İl Genel Sekreteri Ercan Buber de eşlik etti.

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