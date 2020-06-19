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Emniyet Teşkilatında amir sınıfı terfileri belli oldu

ANKARA HABERLERİ  | 19.06.2020 00:31 | Son Güncelleme

Emniyet Teşkilatında amir sınıfı terfileri belli oldu

Türk Polis Teşkilatında 4 bin 29 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yüksek ve Merkez Değerlendirme kurullarının, Emniyet Teşkilatı amir sınıfı personelinin 2020 yılına ilişkin terfi değerlendirmeleri sonuçlandı.

Değerlendirme sonucu, 230 personel 2. sınıf emniyet müdürlüğüne, 268 personel 3. sınıf emniyet müdürlüğüne, 115 personel 4. sınıf emniyet müdürlüğüne, 113 personel emniyet amirliğine, 276 personel başkomiserliğe ve 3 bin 27 personel komiserliğe terfi ettirildi.

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