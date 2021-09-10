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"Empati" adını verdiği karavanıyla şehir şehir gezen hayvansever "can dost"lara şefkat elini uzatıyor

10.09.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Empati" adını verdiği karavanına sokak hayvanları için topladığı mamaları yükleyerek Kocaeli'den yola çıkan hayvansever Murat İlgar, Sakarya, Ağrı, Iğdır ve Erzurum'daki sokak hayvanlarına mama ve ilaç dağıtıp Kars'a geldi - Hayvansever İlgar: - "Türkiye'yi dolaşarak sokak hayvanlarını beslemeyi amaçlıyorum. Bir hedefim de Türkiye'nin bütün noktalarına gidip burada bu işe gönül veren insanları tanımak ve bunların sorunlarını dinleyip beraber hareket etmek"

İSMAİL KAPLAN - Kocaeli'den "Empati" ismini verdiği karavanıyla yola çıkan hayvansever Murat İlgar, şehir şehir gezerek sokak hayvanlarına mama dağıtıyor.

Türkiye'deki tüm illeri gezerek bakıma muhtaç sokak hayvanlarına yardım etmeyi amaçlayan İlgar, bir süre önce "Empati" adını verdiği karavanıyla Kocaeli'den yola çıktı.

Sakarya'nın ardından Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ağrı, Iğdır ve Erzurum'u gezerek hayvanseverlerden aldığı mamaları sokak hayvanlarına dağıtan İlgar, daha sonra Kars'a geldi.

İlgar, kent merkezi ve Susuz ilçesinde sokak hayvanlarına yönelik faaliyet gösteren dernek ve gönüllülerle buluştu. Daha sonra köpeklerin daha yoğun olduğu bölge ve barınakları ziyaret eden İlgar, beraberindeki gönüllülerle sokak hayvanlarına mama verdi.

İlgar, Kars'ın ardından Karadeniz Bölgesi'ne geçerek Artvin, Rize ve Trabzon'daki sokak hayvanlarına mama ve ilaç desteğinde bulunacak.

Hayvansever İlgar, AA muhabirine, sokak hayvanlarının insanlardan yardım beklediğini ve kendilerinin de buna gereken özeni göstermeleri gerektiğini söyledi.

Kocaeli'den yola çıktığını ve hedefinin tüm Türkiye'deki sokak hayvanlarına ulaşmak olduğunu anlatan İlgar, "Kocaeli'de bu konularla ilgili çeşitli derneklerde görev aldım. Bir hedefim de Türkiye'nin bütün noktalarına gidip burada bu işe gönül veren insanları tanımak ve onların sorunlarını dinleyip beraber hareket etmek. Bugün Susuz'dayız, Susuz Belediye Başkanlığının sokak hayvanları için yaptığı çalışmalar gerçekten çok güzel, bu beni çok mutlu etti." diye konuştu.

İlgar, karavana yüklediği mamaları gittiği şehirlerdeki sokak hayvanlarına verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Karavanımla Türkiye'nin birçok noktasına gidiyorum. Bunu karavanla yapmamın amacı bir günde birkaç yere ulaşmak ve istediğimiz ortamlara gidebilmek. Gittiğimiz yerlerde de hayvanların bize yaklaşımı çok güzel. Zaten bir hayvanın, köpeğin, kedinin gözlerinin içine dikkatli bakıldığında onun sevgisi, duyguları görülecektir. Bu da bizi çok mutlu ediyor."

Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur ise hayvansever İlgar'a projesinden dolayı teşekkür etti.

Belediye olarak sokak hayvanları için kendilerinin de çalışma yaptıklarını belirten Yantemur, "Bu işle uğraşan arkadaşların ziyaretleri bizleri çok mutlu ediyor. Duyarlı oldukları için buradalar. Murat İlgar sadece bizim ilçemizi değil birçok yeri ziyaret etmiş, burayı ziyaret etmeleri de ayrıca bizi mutlu etti." dedi.

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