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Empire 6’ıncı sezonuyla dönüyor

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 24.09.2019 14:19 | Son Güncelleme

Lyon ailesinin hikayesi “Empire”, 6. Sezonuyla devam ediyor.

Empire 6’ıncı sezonuyla dönüyor

Işıltılı olduğu kadar tehlikeli hip-hop dünyasında imparatorluklarını sürdürmeye çalışan Lyon ailesinin hikayesi “Empire”, 6. sezondan ilk bölümüyle 25 Eylül Çarşamba günü kaldığı yerden devam ediyor.

Hip-hop müziğin göz alıcı ve tehlikeli dünyasında yer alan ve büyük hedefleri olan hırslı Lyon ailesinin heyecan dolu hikayesi, kaldığı yerden devam ediyor. Başrollerinde Terrence Howard ve Taraji P. Henson’ı izlediğimiz “Empire”, son sezonunda da güçlü anlatımı ve heyecan dolu bir hikâye ile hayranlarıyla buluşuyor. Emmy ödüllü dizinin 6. sezonunda Cookie ve Lucious imparatorluklarından uzaktayken başka aile üyeleri kontrolü ele alıyor, liderliği kimin devralacağı ise belirsizliğini koruyor.

“Empire” 6. sezonuyla 25 Eylül’den itibaren her çarşamba saat 20.30’da Foxlife erkanlarına geliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Empire Lyon ailesi Terrence Howard Taraji P. Henson

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