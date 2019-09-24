Empire 6’ıncı sezonuyla dönüyor

Işıltılı olduğu kadar tehlikeli hip-hop dünyasında imparatorluklarını sürdürmeye çalışan Lyon ailesinin hikayesi “Empire”, 6. sezondan ilk bölümüyle 25 Eylül Çarşamba günü kaldığı yerden devam ediyor.
Hip-hop müziğin göz alıcı ve tehlikeli dünyasında yer alan ve büyük hedefleri olan hırslı Lyon ailesinin heyecan dolu hikayesi, kaldığı yerden devam ediyor. Başrollerinde Terrence Howard ve Taraji P. Henson’ı izlediğimiz “Empire”, son sezonunda da güçlü anlatımı ve heyecan dolu bir hikâye ile hayranlarıyla buluşuyor. Emmy ödüllü dizinin 6. sezonunda Cookie ve Lucious imparatorluklarından uzaktayken başka aile üyeleri kontrolü ele alıyor, liderliği kimin devralacağı ise belirsizliğini koruyor.
“Empire” 6. sezonuyla 25 Eylül’den itibaren her çarşamba saat 20.30’da Foxlife erkanlarına geliyor.
450 yıllık tarihi han fotoğraf stüdyosu oldu
Hayatlarında ilk kez gördüler! Rus turistlerin yeni eğlencesi
Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme
İstanbul'da film gibi kovalamaca! Aracın önüne atladılar
Konuşurken 'şey' diyorsanız dikkat! Hastalık belirtisi olabilir
Kanser hücrelerinin ‘yamyamlık’ yaparak hayatta kaldıkları keşfedildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum