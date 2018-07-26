Empoli Fenerbahçe'den Salih Uçan'ı istiyor!

İtalya Serie A takımı Empoli'nin, Fenerbahçe'den Salih Uçan'ı transfer etmek istediği öne sürüldü.
Corriere dello Sport'ta yer alan haberde; Empoli'nin yeni teknik direktörü Aurelio Andreazzoli'nin, Salih Uçan'ın Roma da oynadığı dönemde, sarı kırmızılı ekibin antrenörlüğünü yaptığı ve ikilinin o günlerden tanışıklığının olduğu belirtildi.
Andreazzoli'nin kulüp yönetimine de Salih Uçan'ın transferi için talimat verdiği ve kısa süre içerisinde görüşmelerin başlayacağı belirtildi.
Andreazzoli'nin Salih Uçan'ın Sion'da oynadığı 20 maçı izlediği ve Türk orta sahanın gösterdiği performansı tatmin edici bulduğu notu düşüldü.
Fenerbahçe'nin aldığı ve önce Roma'ya ardından Sion'a kiraladığı Salih Uçan, geçen sezonu 20 maçta 2 gol ve 4 asistle tamamlamıştı.
(Sporx)
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