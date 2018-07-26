SPOR

Empoli Fenerbahçe'den Salih Uçan'ı istiyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.07.2018 22:15 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de teknik direktör Philip Cocu'nun kadroda düşünmediği iddia edilen Salih Uçan'a Empoli talip oldu. Empoli Teknik Direktörü Aurelio Andreazzoli'nin Salih Uçan'ı kadrosunda görmek istediği ve kısa sürede Fenerbahçe ile görüşmelerin başlayacağı belirtildi.

Empoli Fenerbahçe'den Salih Uçan'ı istiyor!

İtalya Serie A takımı Empoli'nin, Fenerbahçe'den Salih Uçan'ı transfer etmek istediği öne sürüldü.

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde; Empoli'nin yeni teknik direktörü Aurelio Andreazzoli'nin, Salih Uçan'ın Roma da oynadığı dönemde, sarı kırmızılı ekibin antrenörlüğünü yaptığı ve ikilinin o günlerden tanışıklığının olduğu belirtildi.

Andreazzoli'nin kulüp yönetimine de Salih Uçan'ın transferi için talimat verdiği ve kısa süre içerisinde görüşmelerin başlayacağı belirtildi.

Andreazzoli'nin Salih Uçan'ın Sion'da oynadığı 20 maçı izlediği ve Türk orta sahanın gösterdiği performansı tatmin edici bulduğu notu düşüldü.

Fenerbahçe'nin aldığı ve önce Roma'ya ardından Sion'a kiraladığı Salih Uçan, geçen sezonu 20 maçta 2 gol ve 4 asistle tamamlamıştı.

(Sporx)

PARTNER Gözler tamamen açık! Gözler tamamen açık!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew İstanbul'a geldiFenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew İstanbul'a geldi
Phillip Cocu'yu duygulandıran fotoğrafPhillip Cocu'yu duygulandıran fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe salih uçan empoli

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Deniz Naki'den Mesut Özil'e: Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler?

Deniz Naki'den Mesut Özil'e: Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew İstanbul'a geldi

Cristiano Ronaldo vergi kaçırdığı için 18.8 milyon euro ceza ödeyecek

Cristiano Ronaldo vergi kaçırdığı için 18.8 milyon euro ceza ödeyecek

Milan'ın hocası Gattuso'dan Andre Silva'ya: Galatasaray’a git

Milan'ın hocası Gattuso'dan Andre Silva'ya: Galatasaray’a git

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bonus olarakta ozan tufanı verelim
Diğer Haberler
Empoli Fenerbahçe'den Salih Uçan'ı istiyor!

Empoli Fenerbahçe'den Salih Uçan'ı istiyor!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew İstanbul'a geldi

Phillip Cocu'yu duygulandıran fotoğraf

Phillip Cocu'yu duygulandıran fotoğraf

Andre Ayew, Fenerbahçe'nin 4. Ganalı futbolcusu oldu

Andre Ayew, Fenerbahçe'nin 4. Ganalı futbolcusu oldu

Konyaspor, İsmail Köybaşı'nın peşinde

Konyaspor, İsmail Köybaşı'nın peşinde

Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu!

Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.