Emrah küçük kızının başını örtüp namaz kıldığı halini paylaştı! "Allah'ım seni bağışlasın"

2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Emrah ve Sibel Kirer, evliliklerini iki çocuklarıyla taçlandırmıştı.

2014'te oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettiler.

Şarkıcı Emrah zaman zaman sır gibi sakladığı çocukları Elyesa ve Eleysa ile sevgi dolu karelerini paylaşıyor. Hatta bu kareler her medyaya düştüğünde de kabul etmediği oğlu Tayfun da gündeme geliyor.

Emrah son olarak kızı Eleysa'nın başı örtülü namaz kıldığı halleri sosyal medyadan yayınladı. Emrah paylaşımına "Benim güzeller güzeli prenses kızım hayatımın anlamı Allah'ım seni bağışlasın" yazdı.





