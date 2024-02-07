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Emrah küçük kızının başını örtüp namaz kıldığı halini paylaştı! "Allah'ım seni bağışlasın"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.02.2024 14:13 | Son Güncelleme:
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Büyük oğlu Tayfun Erdoğan ile yıllardır görüşmeyen Emrah kızının pozunu paylaşınca gündem oldu. Emrah kızının namaz kıldığını anları paylaşınca sosyal medyada adından söz ettirdi.

Emrah küçük kızının başını örtüp namaz kıldığı halini paylaştı! "Allah'ım seni bağışlasın"

2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Emrah ve Sibel Kirer, evliliklerini iki çocuklarıyla taçlandırmıştı.

2014'te oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettiler.

Ekran Alıntısı

Şarkıcı Emrah zaman zaman sır gibi sakladığı çocukları Elyesa ve Eleysa ile sevgi dolu karelerini paylaşıyor. Hatta bu kareler her medyaya düştüğünde de kabul etmediği oğlu Tayfun da gündeme geliyor.

Emrah son olarak kızı Eleysa'nın başı örtülü namaz kıldığı halleri sosyal medyadan yayınladı. Emrah paylaşımına "Benim güzeller güzeli prenses kızım hayatımın anlamı Allah'ım seni bağışlasın" yazdı.

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