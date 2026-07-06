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Tan Taşçı'nın sahne kıyafeti konuşuluyordu! Açıklama geldi

Konserleri kapalı gişe olan Tan Taşçı'nın bir sahne kıyafeti sosyal medyada gündeme geldi. Bazı kesimlerin eleştirisine maruz kalan Tan Taşçı sosyal medyadan açıklama yaptı.

Tan Taşçı'nın sahne kıyafeti konuşuluyordu! Açıklama geldi

Tan Taşçı’nın Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşen konserleri kapalı gişe oldu. 20 gün içinde düzenlenen üç konseri toplamda 120 binin üzerinde kişi izledi. Şarkıları ve sahnedeki enerjisiyle adından söz ettiren Tan Taşçı'nın son sahnesindeki kostümü de sosyal medyada gündeme geldi.

Tan Taşçı nın sahne kıyafeti konuşuluyordu! Açıklama geldi 1

Sıklıkla benzer tarzda giyinen şarkıcının kıyafetini bazı kişiler eleştirdi. "Peşmergeye benziyor" eleştirileri sonrası şarkıcının fanları ise bu yorumlara isyan etti. Sıklıkla benzer tarzı farklı renklerle sahnesine taşıyan Tan Taşçı ise sonunda patladı:

Tan Taşçı nın sahne kıyafeti konuşuluyordu! Açıklama geldi 2

"AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

"Son dönemde bazı çevrelerin başarımızdan açıkça rahatsız olduğu ortada. Eleştiri başka, sistematik biçimde itibar suikastı yürütmeye çalışmak bambaşka… Şarkımız yayımlandığında organize spam saldırıları yapanlar, asılsız algı çalışmaları ve karalama haberleriyle yıllardır herkesin bildiği duruşumuzu tartışmaya açmaya, bizi olmadığımız biri gibi göstermeye çalışanlar, turne döneminde yolumuza taş koymaya çalışanlar; aslında kapalı kapılar ardında, organize bir itibar suikastı yürütmektedir.

Tan Taşçı nın sahne kıyafeti konuşuluyordu! Açıklama geldi 3

Ne karakterimizi ne de yıllar içinde emekle inşa ettiğimiz duruşumuzu bu yöntemlerle gölgeleyebilirsiniz. Bugüne kadar verdiğimiz en güçlü cevap; ürettiğimiz müzik, elde ettiğimiz başarılar ve salonları dolduran, bizi ayakta alkışlayan insanlar oldu. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. En güzel cevap yine başarıyla, yine alkışlarla verilecek. Hepsi bu kadar."

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Anahtar Kelimeler:
Tan Taşçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
Ayağındaki boy askeri bot yani kendini basbayağı peşmergeye benzetmiş. Dinlemezsiniz olur biter
Adam o adam. Siz kendinize bakın. kimseyi kiyafeti ile yargılayamazsınız. Size mi kaldı
Sen ve kıyafetin hiç de sevimli değilsin.
Giyecek başka bir şey bulamadın mı ? Resmen alenen mesaj veriyorsun, edepsiz !
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