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93 kilo vermişti! Pelin Öztekin doğum gününde paylaştı

Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, 4 yıl içinde 93 kilo vermişti. Mide ameliyatı olan ve büyük bir değişim geçiren Öztekin yeni yaşını kutladı. Güzel oyuncunun pozlarına beğeni yağdı.

93 kilo vermişti! Pelin Öztekin doğum gününde paylaştı

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan ünlü oyuncu Pelin Öztekin, geçirdiği mide ameliyatı sonrası bambaşka bir görünüme kavuşmuştu.

2014 yılında mide küçültme ameliyatı olan Öztekin, 93 kilo vermişti. 156 kilo olan ve 60 kiloya kadar düşen ünlü isim; "İdeal kiloya ve sağlıklı bir vücuda ulaşabilmek için hırs yaptım" demişti.

93 kilo vermişti! Pelin Öztekin doğum gününde paylaştı 1

Son dönemde ekranlardan uzak olan Pelin Öztekin yeni yaşını kutladı. Oyuncu son halini de paylaştı.

Beyazlar içinde fiziğini sergileyen Pelin Öztekin'in son haline sosyal medyada beğeni yağdı.

93 kilo vermişti! Pelin Öztekin doğum gününde paylaştı 2

Pelin Öztekin, katıldığı programda, kilolu olduğu dönemlerde özgüvenin daha yüksek olduğunu dile getirmişti. Ünlü oyuncu; "Çünkü kilolu halimin kaybedecek hiçbir şeyi yok, her şeyi kabullenmiş. Şimdi ben her şeyi biliyorum. Güzelleştiğimi biliyorum. İnsanların bakışının değiştiğini biliyorum. Bir sürü nedenler çıktı. Nedenler çıkınca senin seçimlerin değişmeye başladı. Eskiden herkese kucak açan Pelin bir anda; "Yoo sen hayatımda olmasan da olur", "Sen gelebilirsin", "Sen gidebilirsin" oldum. Kiloluyken daha çapkındım" dedi.

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Pelin Öztekin
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