MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Emrata dantelli geceliğiyle sokaklarda süzüldü! Göğüs dekoltesi olay

Emrata dantelli geceliğiyle sokaklarda süzüldü! Göğüs dekoltesi olay

25.01.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ateşli pozlarıyla Instagram'ın en çok konuşulan isimlerinden olan Emily Ratajkowski, dünyaca ünlü bir giyim markası için kamera önüne geçti. Mor bir gecelik tercih eden Emrata, derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

Emrata dantelli geceliğiyle sokaklarda süzüldü! Göğüs dekoltesi olay

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Emrata, bu defa gecelikli pozlarıyla ilgi odağı oldu. Seksi model iddialı stiliyle Ashley Graham ve Bella Hadid'in de beğenisini kazandı.

Emrata mor geceliğiyle sokaklarda süzüldü! Göğüs dekoltesi olay

Cam bir fanusta poz veren ünlü model, sere serpe yere uzandı.

Emrata mor geceliğiyle sokaklarda süzüldü! Göğüs dekoltesi olay

Emrata'nın göğüs dekoltesindeki dantel detaylar dikkatlerden kaçmadı.

Emrata mor geceliğiyle sokaklarda süzüldü! Göğüs dekoltesi olay

Seksi yıldızın paylaşımını Yiğit Poyraz, Didem Soydan ve Pelinay İğit gibi Türk isimler de beğendi.

Londra'da doğup büyüyen Emrata, Polonyalı bir anne ve İsrailli bir babanın kızı.

Emrata mor geceliğiyle sokaklarda süzüldü! Göğüs dekoltesi olay

2004 yılında oyunculuğa adım atan Emrata, sonradan mankenliğe yöneldi.

Emrata mor geceliğiyle sokaklarda süzüldü! Göğüs dekoltesi olay

Model olma hayalleriyle Kaliforniya Üniversitesi'ndeki eğitimini yarım bırakan yıldız, çıplak pozlarıyla sanat camiasının cesur kişilikleri arasında yer alıyor.

Emrata mor geceliğiyle sokaklarda süzüldü! Göğüs dekoltesi olay

Emrata mor geceliğiyle sokaklarda süzüldü! Göğüs dekoltesi olay


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalı Çapkını'nda ayrılık iddiası! Başrol değişti mi?Yalı Çapkını'nda ayrılık iddiası! Başrol değişti mi?
Sütyensiz pozuyla ilgi odağı oldu! Seda Sayan dayanamadıSütyensiz pozuyla ilgi odağı oldu! Seda Sayan dayanamadı
Sabriye Şengül son haline bir bakan bir daha baktı! "Bu kim?"Sabriye Şengül son haline bir bakan bir daha baktı! "Bu kim?"
Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski Model emily

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de Strep A bakterisi nedeniyle ilk ölüm yaşandı

Türkiye'de Strep A bakterisi nedeniyle ilk ölüm yaşandı

Her bir sıfır otomobile karşılık 11 ikinci el araba satıldı

Her bir sıfır otomobile karşılık 11 ikinci el araba satıldı

Amir Hadziahmetovic transferi bitti!

Amir Hadziahmetovic transferi bitti!

Muğla'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokağa çıktı

Muğla'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokağa çıktı

İstanbul dahil! Net tarih verdi: "Çok güzel gelişmeler var"

İstanbul dahil! Net tarih verdi: "Çok güzel gelişmeler var"

'EYT'liler yüzde 30 zam alanlar gibi olmayacak' Emekli maaşları...

'EYT'liler yüzde 30 zam alanlar gibi olmayacak' Emekli maaşları...

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.