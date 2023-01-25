Emrata dantelli geceliğiyle sokaklarda süzüldü! Göğüs dekoltesi olay

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Emrata, bu defa gecelikli pozlarıyla ilgi odağı oldu. Seksi model iddialı stiliyle Ashley Graham ve Bella Hadid'in de beğenisini kazandı.

Cam bir fanusta poz veren ünlü model, sere serpe yere uzandı.

Emrata'nın göğüs dekoltesindeki dantel detaylar dikkatlerden kaçmadı.

Seksi yıldızın paylaşımını Yiğit Poyraz, Didem Soydan ve Pelinay İğit gibi Türk isimler de beğendi.

Londra'da doğup büyüyen Emrata, Polonyalı bir anne ve İsrailli bir babanın kızı.

2004 yılında oyunculuğa adım atan Emrata, sonradan mankenliğe yöneldi.

Model olma hayalleriyle Kaliforniya Üniversitesi'ndeki eğitimini yarım bırakan yıldız, çıplak pozlarıyla sanat camiasının cesur kişilikleri arasında yer alıyor.



