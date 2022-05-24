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Emre Akbaba, Alanyaspor'a veda etti

24.05.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emre Akbaba, Alanyaspor'a veda etti

Galatasaray'dan sezon başında bir yıllığına kiralanan Emre Akbaba, Aytemiz Alanyaspor'a veda etti.

Aytemiz Alanyaspor formasıyla bu sezon ligde ve kupada toplam 37 maça çıkan ve 13 gol atan 29 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, taraftarlara ve kulübe teşekkür etti.

Emre Akbaba, paylaşımında şunları kaydetti:

"Futbolcu olmak istediğim günden bu yana hizmet ettiğim tüm kulüpler için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu yıl kariyerimde unutamayacağım anlar yaşatan, kulüp tarihinin en yüksek puanına ulaştığımız Alanyaspor'da da çok çalıştım ve takım arkadaşlarımla Alanyaspor için mücadele ettim. Alanyaspor camiasına, üzerimde emeği olanlara, aileme ikinci aile olan Alanyalılara çok teşekkür ederim. Kalbimde her zaman yeriniz ayrı olacak."

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