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Emre Akbaba'dan Alanyaspor'a veda

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.08.2018 21:38 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu Emre Akbaba sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla Akdeniz ekibine veda etti.

Emre Akbaba'dan Alanyaspor'a veda

Alanyaspor'da her zaman aile ortamı olduğunu ifade eden Emre Akbaba Aytemiz Alanyaspor formasıyla paylaştığı fotoğrafın altına, "Beraber çok güzel günler geçirdik. İki şampiyonluğu, kümede kalma adına dökülen teri, takım arkadaşlarımla verilen mücadeleleri hiçbir zaman unutmayacağım. Malzemecilerimizden sağlık ekibimize, mutfak çalışanlarından emek veren ablalarımıza, her şey için teşekkür ediyorum. Bende emeği büyük olan, gelişmemi sağlayan bütün hocalarımın ellerinden öpüyorum. Beraber savaşıp hedeflerimiz uğruna bu forma altında mücadele ettiğim tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için de başarılar diliyorum... Son olarak, sokakta, tesislerde, stadyumda, bana yer ve zaman fark etmeksizin her koşulda destek veren taraftarımıza, her şey için çok teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun, saygılarımla" açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Emre Akbaba alanyaspor Galatasaray

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