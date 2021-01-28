Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan biri eşi iki sanığın yargılanmasına devam edildi

Y.A, diğer sanık E.S'nin Şubat 2020'de sosyal medyadan kendisine ulaşarak elinde kocası Emre Aşık'ın uygunsuz görüntülerinin olduğunu ve kendisine bunları verebileceğini söylediğini anlattı.

Savunma yapan Y.A, işletmeci olduğunu fakat şu an çalışmadığını belirterek, boşanma sürecindeki eşi Emre Aşık'tan aldığı aylık 5 bin liralık nafakayla geçindiğini söyledi.

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla 20 yıla kadar hapsi istenen boşanma aşamasındaki eşi Y.A. ile suç ortağı olduğu iddia edilen E.S'nin yargılaması sürüyor.

Boşanma sürecindeki kocasından çocuklarını alabilmek için E.S. ile iletişime geçtiğini belirten Y.A, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Bir komploya maruz kaldım." dedi.

Y.A, görüntüleri işine yarayacağını düşünerek almak istediğini öne sürerek, şunları söyledi:

"Düzce'de bir akaryakıt istasyonunda buluştuk. Görüntünün bir kısmını bana vermedi. Kendisine para vermem durumunda vereceğini söyledi. Benden 50 bin lira almasına rağmen görüntüyü vermedi. Beni oyaladı, videoyu vermedi."

- "Çocuklarımın babasının öldürülmesini istemedim"

Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs suçlamasını kabul etmeyen Y.A, "Asla çocuklarımın babasına böyle bir şey yapmam. Çocuklarımın babasının öldürülmesini istemedim. Eşimi öldürmeyi düşünmedim. Bu tarzda sözler sarf etmedim. E.S, beni dolandırdı. Beni maddi ve manevi zarara uğrattı. Bende para bittiğinde karşı tarafa geçti. Eski eşimle birlikte hareket ettiğini sonradan öğrendim. Kendisini gördüğümde bile korkuyorum. Şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

E.S. ile zaman zaman Düzce'ye ve İstanbul'a gidip geldiklerini aktaran Y.A, şöyle devam etti: