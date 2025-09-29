SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Emre Belezoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması! ''Adımın Fenerbahçe ile geçmesi...''

Süper Lig’de Fenerbahçe’ye karşı 2-0 mağlup olan Antalyaspor’da teknik direktör Emre Belözoğlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlilere teknik direktör olma ihtimali üzerine gelen soruya ise Belözoğlu’ndan yanıt gecikmedi.

Emre Belezoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması! ''Adımın Fenerbahçe ile geçmesi...''
Burak Kavuncu

Bir dönem Fenerbahçe’de de teknik direktörlük yapmış olan Emre Belözoğlu dün gece sarı lacivertlilere karşı Antalyaspor’un başında sahaya çıkarken, sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Belözoğlu, F.Bahçe sorusuna ise çarpıcı bir yanıt verdi. İşte detaylar…

‘‘ADIMIN FENERBAHÇE İLE GEÇMESİ…’’

Emre Belezoğlu ndan Fenerbahçe açıklaması! Adımın Fenerbahçe ile geçmesi... 1

Emre Belözoğlu, "Adımın Fenerbahçe ile geçmesi kadar doğal bir durum olamaz. Kaptanlık yaptım, iyi kötü tecrübelerim oldu. Fenerbahçe'de çok güzel hatıralarımız var. Teşekkür etmekten başka bir şey söyleyemem. Kendimi de geliştirmeye çalışıyorum. Çok güçlü kadrolar geldiğinde neler yapabileceğime inanıyorum. Kendime ve Allah'a. Ben Antalyaspor’un başarısı için planlar yapıyorum." dedi.

‘‘GÖREV İSTEMEKTEN ZİYADE…’’

Emre Belezoğlu ndan Fenerbahçe açıklaması! Adımın Fenerbahçe ile geçmesi... 2

Emre Belözoğlu, “Fenerbahçe gibi büyük, köklü camiada görev istemekten ziyade, bu tarz camialarda görev verildiğinde alınması gerektiğini düşünüyorum.” Açıklamasında bulundu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İbrahim Seten'den K.Aktürkoğlu için olay yaratacak sözler!İbrahim Seten'den K.Aktürkoğlu için olay yaratacak sözler!
Fenerbahçe'de Tedesco maç sonunda ayrılığı resmen duyurdu! "Efsanemiz olarak kalacak"Fenerbahçe'de Tedesco maç sonunda ayrılığı resmen duyurdu! "Efsanemiz olarak kalacak"
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Emre Belözoğlu fenerbahçe Domenico Tedesco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.