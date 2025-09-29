Emre Belezoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması! ''Adımın Fenerbahçe ile geçmesi...''

Bir dönem Fenerbahçe’de de teknik direktörlük yapmış olan Emre Belözoğlu dün gece sarı lacivertlilere karşı Antalyaspor’un başında sahaya çıkarken, sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Belözoğlu, F.Bahçe sorusuna ise çarpıcı bir yanıt verdi. İşte detaylar…

‘‘ADIMIN FENERBAHÇE İLE GEÇMESİ…’’

Emre Belözoğlu, "Adımın Fenerbahçe ile geçmesi kadar doğal bir durum olamaz. Kaptanlık yaptım, iyi kötü tecrübelerim oldu. Fenerbahçe'de çok güzel hatıralarımız var. Teşekkür etmekten başka bir şey söyleyemem. Kendimi de geliştirmeye çalışıyorum. Çok güçlü kadrolar geldiğinde neler yapabileceğime inanıyorum. Kendime ve Allah'a. Ben Antalyaspor’un başarısı için planlar yapıyorum." dedi.

‘‘GÖREV İSTEMEKTEN ZİYADE…’’

Emre Belözoğlu, “Fenerbahçe gibi büyük, köklü camiada görev istemekten ziyade, bu tarz camialarda görev verildiğinde alınması gerektiğini düşünüyorum.” Açıklamasında bulundu.